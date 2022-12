Mourinho coccola Dybala a distanza

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’Argentina avanza ai Mondiali in Qatar ePaulocon chiamate continue L’Argentina avanza ai Mondiali in Qatar ePaulocon chiamate continue. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Roma sarebbe in costante contatto con la Joya per chiedere lo stato fisico e di salute. L’argentino sta bene anche se per il momento non ha ancora visto il campo con l’Argentina.lo rivuole al 100% alla ripresa della Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.