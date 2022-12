Morto Dominique Lapierre | autore de La Città della Gioia Aveva 91 anni

a 91 anni il giornalista francese de "La città della gioia". Aprì gli occhi sui disperati di ...Il mondo piange la scomparsa diLapierre , scrittore franceseall'età di 91 anni in una casa di riposo. Lapierre era entrato in coma dopo una caduta nel giugno 2012 perdendo ...Ex cronista rampante di Paris Match e autore di bestseller mondiali come «La città della gioia», fino alla fine si è impegnato in prima persona per i diritti dei meno fortunati ...Addio allo scrittore delle battaglie per la libertà di interi popoli che aiutava finanziando dispensari medici, scuole e centri ...