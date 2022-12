Manovra 2023 | Conte | “Cancella il reddito | introdotta evasione di cittadinanza”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi anche Bankitalia boccia ladopo la Corte dei Conti, Confindustria e tante altre autorità indipendenti. Vieneto ildie vienel’di, vengono premiati i cittadini che girano con 5mila euro di contante. Questo è fortemente recessivo per il Paese perché si favorisce l’economia sommersa e chi lavora con il riciclaggio di denaro. Noi invece dobbiamo recuperare i 120 miliardi che l’economia sommersa sottrae al Paese e alla gente onesta”. Così il leader del M5S Giuseppe, al termine dell’incontro di oggi con la Cgil nella sede del Movimento in via Campo Marzio. “Ci ritroviamo con un governo molto forte con i poveri e anche con il ceto medio: ieri Crosetto ha dovuto ...

Sky Tg24

... farà il punto sulle Leggi di Bilancio dei vari Paesi membri, con ladell' Italia in focus ... Il Governo è impegnato negli ultimi aggiustamenti della Legge di Bilancio, prima che inizi l'...'Ci ritroviamo con un governo molto forte con i poveri e anche con il ceto medio: ieri Crosetto ha dovuto ammettere in tv che questapenalizza anche il ceto medio, completamente impoverito, ... Manovra 2023, si lavora su pensioni e Iva. Nodo Superbonus: cosa potrebbe succedere Lo ha dichiarato Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d Italia, nel corso dell audio alla Camera sulla legge di bilancio 2023 ..La manovra economica del Governo Meloni è in Parlamento ... modifica dei criteri di indicizzazione al costo della vita delle pensioni (3,3 miliardi nel 2023 e circa 6,5 in ciascuno dei due anni ...