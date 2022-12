Cade in casa | bimba di 11 mesi ricoverata per trauma

Fanpage.it

... la condotta del terzo imprevedibile e inevitabile (l'estraneo che appicca il fuoco alla) o imprudente (il ragazzino che sale sul cornicione a recuperare una palla,e si fa male); l'uso ...Una nuova tegolaanche quest'anno sulla testa di Patrizia Miriglian i, che come già annunciato nei mesi scorsi ...sono le finaliste In attesa di scoprire quale fra le concorrenti si porterà a... Le cade una sigaretta sul tappeto e prende fuoco casa: morta una ... Ogni giorno dal cielo scende una pioggia di plastica, o meglio una nebbiolina quasi invisibile di microplastiche. Non si vede, non si sente, non ha odore. Ma scende, e ha effetti non propriamente bene ...Una donna di 70 anni è morta in casa sua a causa di un incendio esploso ieri mattina: il rogo sarebbe stato causato da un mozzicone caduto sul tappeto ...