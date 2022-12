Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)DEL 4 DICEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI ALLAGAMENTI SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA PER LA-FIUMICINO; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E AFINO ALLE 20.30 ATTIVO BLOCCO DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; LO STOP RIGUARDA I VEICOLI A BENZINA FINO A EURO 5 E DIESEL FINO A EURO 6. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO ...