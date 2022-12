Terremoto di magnitudo 4 6 alle Isole Eolie Il sindaco di Lipari | ' Caduti costoni in mare' Avvertita anche a Messina

Una scossa didi4.6 si è verificata alle 8,12 di domenica 4 dicembre in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del ...MESSINA. Scossa didi4.6 alle Isole Eolie. Il sisma è stato registrato alle 8,12 dalla sala operativa dell'Ingv di Catania, avvertito anche a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, tra le aree del ...Una terremoto di magnitudo 4.6 si è verificato questa mattina alle 8.12. Ingv ha registrato il fenomeno a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle ...Terremoto: due scosse magnitudo 4.6 e 2.0 alle Isole Eolie Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 si e' verificata alle 8,12 in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Istituto ...