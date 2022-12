LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | duello Odermatt-Kilde | azzurri per stupire

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClassifica Coppa del Mondo-2023 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Super-G di(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2023. La sfida per la vittoria finale in velocità in questo inizio di stagione ha visto protagonisti quasi esclusivamente Marcoe Aleksander Aamodt. Lo svizzero è già il leader della Coppa del Mondo generale, è il più forte in gigante, è cresciuto tantissimo in discesa libera e può trovare condizioni ancora più favorevoli inigante. L’elvetico è giunto secondo in discesa (partirà con il pettorale 10) solo dietro al norvegese ...