Una rivalità “promettente”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tra le tante cose buone fatte da Triple H da quando ha assunto il comando del team creativo della WWE, certamente rientra tra queste latra Bray Wyatt e LA Knight. Siamo agli albori di questo feud, in piena gestazione del feto, eppure già promette bene. Ciò a causa di due motivi precisi: Bray Wyatt in sé, e un “riscoperto” LA Knight, non più direttore di una agenzia di modelli, ma wrestler volitivo e determinato, con indubbie capacità attoriali e al microfono. Insomma, non ci resta che sperare che tale feud prosegua rispettando le aspettative. Bray è tornato in occasione di Extreme Rules, dopo quasi un anno di lontananza mai digerita. Si, perché i fan (incluso me stesso) non hanno mai capito il motivo del licenziamento di Rotunda nel Luglio del 2021, di un lottatore cioè che da solo valeva l’acquisto di un PPV. Da quando è tornato, la WWE ne sta ...