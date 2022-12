Fantozzi con i Lego | un fan riproduce la scena del bus in tangenziale FOTO

Leggi su screenworld

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ci sono voluti trentamila mattoncini dellaper ricostruire una delle scene cult di: Giorgio Tona di Quarto, architetto genovese, ha riprodotto ladell’autobus preso al volo in, vista nel primo film della saga. La creazione è stata scelta dallae, con diecimila preferenze, potrebbe essere riprodotta in serie. Il lavoro è stato condiviso sui social anche da Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo. Giorgio Tona di Quarto ha esposto per la prima volta il suo lavoro durante l’evento di Villa Bombrini nell’ambito di ExhiBrick. Il modello comprende l’autobus verde, i palazzi con finestre e balconcini, e perfinoche cerca di scavalcare per prendere il bus al volo mentre la moglie lo guarda dal balcone. Laè ...