Dazn | le amichevoli in programma | il calendario dei club di Serie A

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Inizia dicembre, così come le sfidedei. Il Milan sarà impegnato alla Dubai Super Cup, due le sfide attesissime, quella contro l’Arsenal del 13 dicembre e quella contro il Liverpool il 16. Entrambi i match saranno trasmessi su. Ildei rossoneri continuerà con il match contro il PSV che si disputerà il 30 dicembre. Inoltre, nella giornata di giovedì 8 dicembre a Milanello, il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Lumezzane, squadra militante nel girone B diD: la partita sarà su Milan TV e su. In esclusiva suanche i match della Fiorentina, impegnata prima nella sfida contro il l’Always Ready il 7 dicembre e successivamente nella Christmas Cup, triangolare in cui i viola affronteranno Rapid ...

Entrambe le gare saranno visibili su, incluse nell'abbonamento alla piattaforma. Le duein programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a 9.99 a gara sulla ...Entrambe le gare saranno visibili su, incluse nell'abbonamento alla piattaforma. Le duein programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a 9.99 a gara sulla ...Due amichevoli in Turchia per il Napoli di Luciano Spalletti che si ritroverà in campo prima contro l'Antalyaspor il 7 dicembre, poi ...Napoli in Turchia, ecco dove vedere la tournée invernale degli azzurri di Spalletti Dove si potranno seguire le amichevoli turche del Napoli La società ha comunicato che i match saranno trasmessi su ...