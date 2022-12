Covid | no vax Puzzer | “Decisione Consulta irrilevante | conta solo volontà italiani”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ladella, l’obbligo lo decidono le persone, non una Corte costituzionale non legittimata a decidere per il nostro futuro”. E’ il commento di Stefano, il leader delle proteste No vax e No Green pass al porto di Trieste, alladellache ha respinto i ricorsi di 5 uffici giudiziari ritenendo ‘non sproporzionato’ l’obbligo di vaccino per sanitari, personale scolastico e over 50. “L’obbligo – sottolineaall’Adnkronos – ci sarà quando glilo osserveranno, la legge senza il consenso delle persone non ha senso. E’ tutta una pagliacciata – denuncia – Qualsiasi obbligo dipende dal volere delle persone, senza questo non può esistere”. L'articolo proviene da ...

E' il commento di Stefano Puzzer, il leader delle proteste Noe No Green pass al porto di Trieste, alla decisione della Consulta che ha respinto i ricorsi di 5 uffici giudiziari ritenendo 'non ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: -: come si può vaccinare con la quarta dose chi non è anziano o in categoria a rischio, regione per regione -, influenza e Rrs: ...Fonte foto: ANSA Scritte di no vax a Torino. In particolare la Corte Costituzionale ... in Italia oltre 1 milione e mezzo di over 50 non si sono sottoposti al vaccino anti Covid. Sono 1.693.294. Si ...Salvo l’obbligo vaccinale: la decisione della Corte Costituzionale premia l’operato del Governo Draghi e respinge in blocco i ricorsi dei no vax.