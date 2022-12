Costarica-Germania 2-4

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ore 23 - Tedeschi eliminati per la seconda volta nella prima fase di un Mondiale Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte tra. Tedeschi in vantaggio al 10' con Gnabry. Nella ripresa ribaltone dellagrazie a Tejeda (13') e Vargas (20'): per 180 secondi ini sono clamorosamente qualificati, poi arriva il pareggio di Havertz (23') autore anche della rete del 3-2 (40') con sigillo finale di Fullkrug (43'). Forcing inutile dellache torna a casa castigata dalla differenza reti nel confronto a distanza con la Spagna.

21.57 Qatar: a ottavi Giappone e Spagna Il Giappone batte la Spagna 2 - 1 e vince il Girone E davanti agli iberici.4 - 2 ma tedeschi fuori. Per 3' (fra il 70' e il 73') anche la Spagna ha vissuto la paura dell'eliminazione. La squadra di Luis Enrique,passata con Morata (12') subisce il ritorno ...è una gara storica non soltanto per la terna arbitrale tutta al femminile. Questa sera, infatti, il portiere dei tedeschi Manuel Neuer sale a 19 presenze nella fase dei Mondiali ...[themoneytizer id=”99064-6] Succede di tutto nel Gruppo E, che ha visto continui ribaltamenti di fronte decisivi ai fini della classifica finale del girone. Partendo dal match tra Costa Rica e German ...Succede di tutto nell'ultimo turno del girone con Spagna e Germania. Tedeschi a casa, passa il Giappone Poteva succede l’impossibile: per pochi minuti sia Spagna che Germania erano fuori dal Mondiale.