Sophie Codegoni mostra il pancino e la data del parto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ieri il dolce annuncio diche ha sorpreso tutti, oggi l’ex tronista di Uomini e Donneil. E’ felice, ha 21 anni e sta per diventare mamma, pensa solo a questo e all’amore che vive con Alessandro Basciano. E’ la risposta della coppia a chi non ha mai creduto nella loro storia. Un amore nato nella casa del GF Vip contro tutto e tutti, soprattutto contro le critiche, non ultima la proposta di non matrimonio sul red carpet. Quello è stato un momento inaspettato ma adessoincinta è davvero una sorpresa. Da giovanissima protagonista in tv a mamma e lei non vede l’ora di dare alla luce il suo bebè. Poco fa tra le storie di Instagramha pubblicato una dolcissima foto: “Ildella ...