Le ambientazioni enigmatiche di Donato Carlà | in bilico tra passato e riflessioni contemporanee

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Andare oltre il visibile, raccontare di tutte quelle energie che si muovono intorno all’essere umano spesso inconsapevole di trovarsi immerso in un mondo vivo, fatto di una serie di forze impercettibili che ne governano un ordine di cui l’individuo sarebbe solo un elemento della causa e dell’effetto se non fosse per il suo intelletto, per la capacità di fermarsi, ascoltare e riflettere, appartiene a quella categoria di artisti che non riesce a fermarsi alla superficie, né alla pura emozione, bensì ha bisogno di approfondire trovando una terra di mezzo tra sensazione e razionalità, tra osservazione oggettiva e destabilizzazione delle certezze apparenti per spingersi all’interno del senso più profondo delle cose. L’artista di cui vi racconterò oggi mostra fin dagli esordi della sua carriera, questo tipo di attitudine espressiva attraverso la quale riesce a catalizzare l’attenzione ...