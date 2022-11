Dal Belgio punzecchiano l’Italia | “Hanno vinto con Chiellini e Bonucci!”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Botta e risposta. Non potevano che creare scalpore e sconcerto, le parole utilizzate qualche giorno fa dal calciatore belga Kevin De Bruyne, il quale aveva avanzato una tesi riguardante proprio la sua nazionale, il, insinuando come a detta sua quest’ultimo fosse troppo vecchio per vincere i Campionati del Mondo 2022. La risposta non si è fatta certo attendere. Risposta che arriva alle mura amiche, più precisamente da un connazionale, impegnato anch’esso nella spedizione belga in Qatar. E quel qualcuno è proprio Timothy Castagne.Il terzino ex Atalanta è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, alla vigilia della sfida con la Croazia. Dopo aver smentito le voci riguardanti una possibile lite avvenuta nello spogliatoio dopo la sconfitta con il Marocco, Castagne ha voluto appunto rispondere alle insinuazioni di De Bruyne, arrivando a citare ...

