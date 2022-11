UFFICIALE – Napoli in Turchia dal 1° dicembre | svelate le date delle amichevoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Le vacanze sono finite, ilè pronto a tornare in campo: domani la squadra si ritroverà all’SSCKonami Center di Castel Volturno per iniziare a una lunga preparazione prima della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio 2023.(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Ritiroin, il comunicato del club Intanto, la società ha annunciato ledel ritiro in: la squadra partirà in direzione Antalya il prossimo giovedì 1°. Gli azzurri parteciperanno al Winter Football Series by Regnum e sfideranno i padroni di casa dell’Antalyaspor e gli inglesi del Crystal Palace. Questo il comunicato del club. “La SSCcomunica che la prima squadra riprenderà la preparazione ...