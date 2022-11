Rapinarono una turista straniera | due arresti a Napoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue uomini sono stati arrestati dalla polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della procura, perchè accusate di aver rapinato una. I fatti risalgono allo scorso 5 agosto, quando la, mentre camminava sul marciapiedi di via Salvator Rosa, venne aggredita violentemente da un uomo con un casco e mascherina chirurgica che, dopo essere sceso da uno scooter, a bordo del quale lo stava attendendo un complice, si era avventato sulla donna strappandole dal collo una catenina e facendola cadere rovinosamente con il viso sul selciato. L’uomo era poi risalito a bordo dello scooter, condotto dal complice, ed era fuggito. Gli investigatori, grazie alle immagini registrate dal sistema di ...

... hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti uno dei quali, sorpreso in strada dall'equipaggio divolante, in sede di esecuzione della cattura, è stato trovato in ...