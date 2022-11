F1 | Ferrari | si è dimesso Mattia Binotto

Si èMattia Binotto, team principal della Scuderia. Lo comunica in una nota la casa di Maranello. Il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia. Articolo in ..."Desidero ringraziare Mattia per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati in, e in particolare per la sua guida che ha portato il team ad essere di nuovo competitivo ...Ferrari, Mattia Binotto si è dimesso da team principal della Scuderia: oggi è arrivata l'ufficialità della decisione che era riecheggiata ...Sono ore caratterizzate da dimissioni “eccellenti” in Italia: dopo quelle dell’intero Consiglio di Amministrazione della Juventus, sono arrivate quelle di Mattia Binotto, che dice addio al ruolo di ...