Ruote invernali + calze da neve | multe da pazzi periodo 15 11 – 15 4 “che stangata” guida pratica

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 27 novembre 2022) Attenzione a mettere lesull’auto perché si rischia una vera e propria. Gli automobilisti italiani purtroppo sono veramente nel mirino ultimamente perché tra l’aumento dellee le stangate sulla benzina e sui pezzi di ricambio sicuramente essere automobilisti oggi non è qualcosa di bello. Ma adesso arriva anche alla nuovissimasullee quindi per gli italiani diventa importante capire che cosa fare. Un tempo gli automobilisti italiani erano famosi nel mondo per l’amore che avevano per le vetture. Multa(Fonte: ilovetrading.it)Se le auto italiane sono diventate famose in tutto il mondo è proprio perché personaggi come Ferrari o Lamborghini non sono nati in Italia per ...