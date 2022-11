Programmi TV di stasera | sabato 26 novembre 2022 Geppi Cucciari è ‘Perfetta’ per Rai 3

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 26 novembre 2022)Rai1, ore 22.05: Ballando con le Stelle Talent Show. Milly Carlucci e Paolo Belli ospitano in qualità di Ballerino per una notte Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020: si esibirà insieme alla bellissima moglie Nicole Daza sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico, in una coreografia realizzata ad hoc per loro, che verrà giudicata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie in gara, migliorandone la posizione in classifica. La giuria in studio è capitanata da Carolyn Smith e al suo fianco ci sono Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al pubblico da casa, a bordo pista, ci sono i commenti dell’antigiuria composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare ...