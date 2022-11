OUKITEL WP21 è scontato del 50% solo per oggi | con uno smartwatch in regalo

Il nuovo flagshipè il primo rugged - phone dell'azienda cinese con SoC a 6nm, MediaTek Helio G99. Sarà lanciato in occasione del Black Friday su Aliexpress, con uno sconto ed uno smartwatch in regalo. ...Il nuovo flagshipè il primo rugged - phone dell'azienda cinese con SoC a 6nm, MediaTek Helio G99. Sarà lanciato in occasione del Black Friday su Aliexpress, con uno sconto ed uno smartwatch in regalo. ...Oukitel WP21, ribattezzato già come il "rugged phone più potente del 2022", è in vendita su Aliexpress in offerta per il Black Friday al prezzo di 250.99 dollari.New rugged OUKITEL WP21 is offering a cutthroat deal during 2022 FIFA World Cup. Make sure you won't miss such a nice promo deal.