I grossi dubbi di Danilo | la situazione fa agitare i tifosi e non poco

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha messo in mostra tutto il suo talento con la Juve, ma nonostante questo qualcuno teme per un suo possibile addio da Torino. Tra i giocatori che sono cresciuti maggiormente durante il loro periodo alla Juventus non possiamo assolutamente non citare il difensore, con la sua classe che ha dato l’opportunità ai bianconeri di poter trovare una vera e propria gemma rara all’interno dello spogliatoio. LaPresseIn qualche modo si deve tornare a vincere lo Scudetto, perché questo è il grande obiettivo che è sempre ben presente nel cuore della Juventus. I bianconeri hanno cercato in tutti i modi di poter creare una squadra di altissimo livello che potesse essere già competitivo in questa annata per poter diventare per la trentasettesima volta nella propria storia campioni d’Italia. La Vecchia Signora dunque ha cercato non soltanto di migliorarsi ...