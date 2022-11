Nodo ferroviario a sud di Bari | sospesa l’autorizzazione paesaggistica Tar | aree vincolate

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 24 novembre 2022)della Regione Puglia non tiene conto del fatto che ci sono. Questo il motivo del ricorso al Tar Puglia da parte di comitati ambientalisti. Il tribunale amministrativo regionale ha così sospesoregionale per la realizzazione dela sud di, con il raddoppio della linea per un tratto di dieci chilometri in una zona più interna rispetto a quella attuale e modifica anche del tracciato della strada statale 16. L'articoloa sud di Tar:...