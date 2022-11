Nagoya Grampus-Roma in tv | canale | orario e streaming amichevole 2022

TOKYO (GIAPPONE) - "Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier" . Così José Mourinho parla del calciomercato della Roma alla vigilia della sfida contro il, prima delle due amichevoli (la seconda sarà contro gli Yokohama Marinos) previste dalla tournée giapponese dei giallorossi. Eppure dal campionato inglese sono sbarcati a Trigoria ...La Roma giocherà venerdì 25 novembre alle 11:30 italiane contro il. La seconda partita, invece, sarà il 28 novembre a Tokyo con lo Yokohama Marinos (ore 11:30 in Italia)."Un giocatore giapponese a Roma Se costa poco!". Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia ..."Io ct del Giappone Nel calcio mai dire mai, ma non penso che la nazionale giapponese abbia bisogno di me, ha allenatori di un certo livello".