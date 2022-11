Golf | DP World Tour 2023 | a Johannesburg guida Bradbury | Laporta nono

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il maltempo copisce, dove si sta svolgendo il primo round del Joburg Open, torneo d’apertura del DP. La gara è stata interrotta ben due volte e rinviata poi a domani. Classifica dunque parziale in Sudafrica, con l’inglese Danche, con un round in 63 (-8),il leaderboard con un colpo di vantaggio sul tedesco Nick Bachem, 2/o con 64 (-7) davanti al francese Romain Langasque, 3/o con 65 (-6). Tra gli azzurri, buon inizio per Francescoche dopo 12 buche giocate èsul “-4” e precede in graduatoria Renato Paratore, 18esimo con 68 (-3). Lorenzo Scalise, invece, è 65esimo, in par dopo 11. Cinque birdie (di cui tre consecutivi) e un bogey per, fermato sul più bello. A Brisbane, ...

OA Sport

Nelle zone alte della classifica anche Cameron Smith : il numero 3 del ranking mondiale ha chiuso la prima giornata con lo score di - 3, valido per ora per una quattordicesima piazza. Più in ...... families and friends can practice their swings at the Festive Trees and Tees, a racing mini... This Winterfest, FerrariAbu Dhabi will be welcoming a new character, dubbed Befana, known for ... Golf, DP World Tour: il primo round della nuova stagione premia un terzetto di australiani, già lontano Andrea Pavan A Johannesburg il primo round del Joburg Open, torneo d'apertura del DP World Tour 2023, è stato condizionato dal maltempo e ha portato gli organizzatori a fermare due volte la gara salvo poi rinviare ...Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise a Johannesburg e Andrea Pavan a Brisbane Il DP World Tour parte per la nuova stagione 2023, come di consueto in anticipo sull’anno solare, ad appen ...