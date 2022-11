Incidenti | bus con 20 persone a bordo tampona un camion a Milano

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Un autobus con acirca 20hato aun mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 sulla statale 415. Lo scontro ha coinvolto un automezzo della linea-Crema di Autoguidovie e un. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco. L’autista del bus ha riportato un trauma all’addome e agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Tra i passeggeri, una quindicina ha riportato ferite lievi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

senza conducenti e droni per le consegne hanno trovato sulla loro strada gli stessi ostacoli. ... sono già stati messi in pensione dopo anni di sperimentazioni eimbarazzanti. Incredibile ...Le indagini affidate alla Polstrada leggi anchestradali: furgone controstudenti, un ferito La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indaga la Polstrada. Sin ...Almeno 11 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite stamane quando il bus sul quale viaggiavano si è ribaltato su un'autostrada nel nord del Marocco. Lo riferiscono le autorità. (ANSA) ...Scontro tra un autobus e un camion a San Donato Milanese, 15 feriti: sul posto un ingente quantitativo di mezzi di soccorso ...