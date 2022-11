Calciomercato.com

Dopo la green web tax sulle consegne,la tassa sui giochi , ma l'ipotesi non trova conferme. ... non credo sia stato compreso ine Lombardia" ma "speriamo di avere più forza in futuro per ..., si complica il rinnovo di Milinkovic - Savic. Mail sostituto Lazio, spunta una nuova meta in Turchia per il ritiro invernale Nuova ipotesi in casa Lazio per quanto riguarda il ritiro che precederà la ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio a Lecce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe tor ...Mercato Lazio, Tare è sempre alla ricerca di un vice Immobile: dopo Caputo il nome nuovo è quello di Cheddira del Bari Prosegue in casa Lazio la ricerca di un vice Immobile già per il prossimo mercato ...