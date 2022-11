As Roma | rapporti sempre più tesi con Karsdorp | il calciatore non si presenta a Trigoria

(Di domenica 20 novembre 2022)– Itra lae Ricksonopiù. L’esterno olandese infatti non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti adopo la settimana di vacanze concessa dal tecnico José Mourinho. Il difensore, nonostante fosse stato convocato, non si èto al centro sportivo giallorosso. Lasarà impegnata nella tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre. (fonte Adnkronos)

tra lae Rick Karsdorp sono sempre più tesi. L'esterno olandese infatti non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo la settimana di vacanze ...... Nazione con cui l'Italia gode di ottimidiplomatici. Parzialmente proprio perché il ... che intende proporre una manifestazione da tenersi ai primi mesi del 2023. Parteciperà anche il ...Roma, quartiere Prati. Dopo il triplice omicidio delle donne, un cinquantenne italiano, Giandavide De Pau, è stato fermato e avrebbe confessato, in dodici ore, l’omicidio delle due cinesi, ma non dell ...Nonostante la ripresa e il lento ritorno ad una sorta di “normalità” nel 2021 si è registrato -72% di spettatori e un calo del 78% spesa. Meglio nel 2022 ma non basta ROMA – La ferita del Covid pesa a ...