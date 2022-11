Semifinali ATP Finals 2022 Djokovic-Fritz e Ruud-Rublev | programma | tv | orari | streaming

(Di sabato 19 novembre 2022) Saranno duead alta tensione, quelle che le ATPvivranno in quel di Torino. Al Pala Alpitour si sfidano quattro storie tennistiche diverse, ma anche quattro store umane che hanno differenze notevoli. Ci sarà, in breve, da divertirsi in terra piemontese. Nella semifinale pomeridiana Novaksfiderà Taylor. Il serbo è avanti 5-0 nei precedenti sull’americano, contro il quale ha perso solo due set al terzo turno degli Australian Open 2021, sotto le particolarità di quel momento. In serata, invece, sarà confronto tra Caspere Andrey. In questo caso è il russo ad avere un 1-4 nei confronti del norvegese, che però ha vinto l’ultima partita. E questa è arrivata proprio al Pala Alpitour lo scorso anno: un monito importante. ATP...

TORINO - Andrey Rublev batte in rimonta Stefanos Tsitsipas nello spareggio del Gruppo Rosso per accedere alledelleFinals di Torino 2022 (per la prima volta in carruiera) dove affronterà Casper Ruud . Il russo si è imposto di personalità con il punteggio di 3 - 6 , 6 - 3 , 6 - 2 in un'ora e 42 ...... 6 - 7, 7 - 6 Rublev - Tsitsipas 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2 Classifica: Djokovic 3 - 0*, Rublev 2 - 1*, Tsitsipas 1 - 2, Medvedev 0 - 3 * qualificati per la semifinale Il progr amma delle...Il russo si è imposto in rimonta con una prestazione di alto livello: sarà lui a sfidare Casper Ruud nel penultimo atto del torneo ...Dove e quando seguire la semifinale del torneo di doppio alle ATP Finals 2022 di Torino tra Mektic/Pavic e Glasspool/Heliovaara.