Re Carlo "tradisce" la Regina e Filippo. La scelta drastica sulla Monarchia

(Di sabato 19 novembre 2022) Revisioni radicali, scelte drastiche, piani su cui non tutti i Reali sono d’accordo: i primi mesi di Rea Corte gli sono costati un prezzo troppo alto. Non è facile essere un Monarca, e pesante è la testa che regge la Corona, ma l’Eterno Principe, ora Re, sta considerando solo il favore del popolo, e molto poco quello della sua Famiglia, che ovviamente deve sostenerlo, nonostante le sue decisioni. L’ultima riguarda il fratello Edoardo, che aveva “promosso”, e un tradimento verso quanto stabilito dallaElisabetta e dal Principe. Rerovina il piano dellaElisabetta e del PrincipeSe n’è discusso ampiamente dei piani di Re: snellire laal primo posto nella sua personale scaletta delle cose da fare ...

Elle

I tagli alla Monarchia di Re. Gli addetti ai lavori a conoscenza dei piani di Rehanno condiviso alcune informazioni su cosa avverrà nelle prossime settimane. Ancora tagli, a dire il vero,...Ecco cosa succede dopo che Dodi lacon Diana. (*Attenzione: SPOILER per The Crown 5*) ... Nonostante il divorzio di Diana dal Principe(Dominic West) e il suo allontanamento dalla Casa di ... E quindi fu Lady Diana la prima a tradire Carlo, ma con chi Francesca Alotta torna a Tale e quale show nella speciale puntata di oggi, il Torneo dei campioni 2022, in onda su Rai1, ultimo atto del ...Intervista a Capo DAP Renoldi: suicidi in carcere sconfitta dello Stato ma non date colpa alla Polizia Penitenziaria Il Capo ...