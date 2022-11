La coppia arcobaleno vince sul decreto Salvini | genitore uno e due sulla carta d' identità

Laa quel punto ha deciso di non procedere e come primo passo ha presentato una istanza al Tar sperando che i giudici amministrativi dichiarassero illegittimo il decreto ministeriale. Il Tar ......di mamme, assistita dall'avvocato Vincenzo Miri , presidente di Rete Lenford, e dall'avvocata Federica Tempori , socia di Rete Lenford e componente del Gruppo legale di Famiglie, ...La giudice civile di Roma su un ricorso presentato dalle due madri di una bimba, la mamma legale e quella adottiva contro il decreto voluto da Salvini ...Lo ha deciso il tribunale di Roma, in contrasto con quanto previsto da un decreto del 2019 di Matteo Salvini Una coppia di donne ha vinto in tribunale ... presidente di Famiglie Arcobaleno: ...