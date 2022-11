LA NAZIONE

Era stato notato un viavai sospetto di persone. All'arrivo delle forze dell'ordine un uomo è salito sul tetto per scappare. Poi è sceso da ...Gli agenti del Nucleo decoro urbano didella Polizia locale hanno sgimberato un immobile in via del Macello dovew trovavano ospitalità cittadini stranieri irregolari. Il controllo è scaturito dalle segnalazioni dei residenti su ... Fontivegge, sgomberato un immobile in abbandono. I residenti in pressing per la sicurezza Era stato notato un viavai sospetto di persone. All'arrivo delle forze dell'ordine un uomo è salito sul tetto per scappare. Poi è sceso da solo ...Martedì mattina le autorità hanno sgomberato un immobile occupato abusivamente da almeno due persone nel quartiere di Fontivegge, precisamente in piazza delle Fonti di Veggio. A segnalare la presenza ...