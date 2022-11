Tajani avverte le Ong | “Un conto è il soccorso dei migranti | un altro l’appuntamento in mare”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Al Consiglio Affari esteri l’Italia ha ribadito la necessità di accordi fra i Paesi europei e quelli da cui partono le imbarcazioni per risolvere il problema migratorio, che si risolve con una strategia a lungo termine: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervenuto in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “Quando ci saranno quasi tre miliardi di persone in Africa, nel 2050, se non ci sarà stata un’azione forte, ci saranno sempre più persone che abbandoneranno il continente per venire verso il nord”, ha detto. “Ho iniziato il mio intervento al Consiglio partendo dalla Cop27 e dal tema del cambiamento climatico, che è strettamente connesso ai flussi migratori”, ha aggiunto. “Se non risolviamo quel tema, oltre a quello della salute e della pace, o del terrorismo, avremo sempre più persone che migreranno”, ha proseguito nella sua analisi. ...