Si conclude una settimana difficile per il VTC

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ogni stagione è fatta di alti e bassi, di momenti in cui si viaggia sulla cresta dell’onda e altri in cui sembra girare tutto storto. È il bello dello sport: ogni sconfitta ti dà la possibilità di rialzarti, di tornare più forte di prima e di dimostrare chi siamo. Ladel Volley Team era iniziata male con la sconfitta per 1-3 contro San Giustino, proseguita con un’altra sconfitta per 3-0 contro Macerata ed è finita nel peggiore dei modi a causa del medesimo risultato contro Pallavolo Brugherio. Dopo le due belle vittorie contro Montecchio Maggiore e Parma, i ragazzi del Volley Team San Donà non sono riusciti a replicare quanto di buono visto al PalaBarbazza e sono incappati in 3 sconfitte di fila che li condannano, momentaneamente, al penultimo posto in classifica. In una gara che, come dirà a fine partita coach Tofoli, “era solo da vincere” il VTC si ...