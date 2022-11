Enrico Montesano nella bufera per la maglietta della X Mas | Selvaggia Lucarelli attacca ma lui non si scusa

Leggi su optimagazine

(Di domenica 13 novembre 2022) Il primo scivolone dia Ballando con le Stelle è andato in scena ieri sera e oggi non si parla d’altro soprattutto da quando lui, con un video su Telegram, si è detto poco propenso a chiedereper qualcosa su cui si è molto esagerato, ma cosa è successo di preciso? Gli spettatori più attenti si sono accorti che durante le prove andate in onda in un video ieri sera,si è mostrato con laX Mas, unanera con su il simbolo del reparto d’assaltoMarina militare fascista (Motoscafo armato silurante) in usoGrande Guerra al grido di “Memento audere semper”. Sui social si è scatenata laperché molti utenti si sono detti ...