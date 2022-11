Due aerei si scontrano in volo durante uno show a Dallas | l’incidente ripreso dagli spettatori Abc | “Sei morti”

(Di domenica 13 novembre 2022) Duesi sono scontrati e si sono schiantati al suolouno air, in Texas. Si tratta di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Diversi video pubblicati su Twitter hanno mostrato i dueche si scontrato in aria prima di precipitare verso il suolo con pennacchi di fumo nero che si alzavano nel cielo. La FAA e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini. Secondo quanto riferito dalla Abc a bordo dei duec’erano complessivamente sei persone, cinque sul B-17 e una sul P-63. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Su numerosi i video deiche si scontrano per poi precipitare, provocando un grande incendio e una colonna di fumo nero nel cielo. Lo scontro è stato visto da decine di miglia di persone che ...militari della Seconda guerra mondiale si sono scontrati in volo durante uno spettacolo all' Executive Airport di Dallas , nello Stato Usa del Texas , organizzato in occasione della Giornata ...Sei morti nella scontro fra due aerei della II guerra mondiale a Dallas, in Texas, negli Stati Uniti. Un caccia P-63 Kingcobra ha tranciato la coda di bombardiere B-17, ...Due aerei si sono scontrati e si sono schiantati al suolo durante uno air show a Dallas, in Texas. Lo ha reso noto detto la Federal Aviation Administration.