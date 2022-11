Risultati classifica Serie A LIVE | in campo Sampdoria e Lecce

Trazione e frenate, come descritto dal responsabile Pirelli, Mario Isola, non incidono particolarmente sugli pneumatici perché il layout è molto scorrevole e l'assenza di curve lente consente ai team ...FP2 17.40 Per il momento è tutto; appuntamento alle ore 20:30 per seguire insieme la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1. A più tardi, non mancate!Al Libero Liberati Ternana e Brescia pareggiano 0-0. Pochissime le occasioni da gol in un match molto equilibrato. Ad avere la meglio sono state le due.Le parole del tecnico del Napoli dopo la vittoria per 3-2 sull'Udinese: "Il quarto d’ora finale di questa gara ci aiuta a sottolineare quanto non sia scontato quello che sta facendo la squadra" ...