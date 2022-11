Ana Mena esce di casa così? | davanti al portone si forma la fila?

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 novembre 2022) La sua bellezza è a dir poco sconvolgente; è impossibile non restare affascinati da una donna come Ana. Semplicemente perfetta. Iniziamo, nel parlare di Ana, con una curiosità legata al mondo calcistico; la cantante, come possiamo vedere da un suo post Instagram, ha una grande passione per il Real Madrid. Il club spagnolo è stato grande protagonista della scorsa stagione con la vittoria sia della Liga sia della Champions League; la voglia di replicare quanto fatto lo scorso anno è grande e ci sono anche tutte le possibilità per farlo. La qualità di cui Ancelotti può disporre è infatti immensa; ora la Liga è andata in pausa per la sosta mondiale. Alla ripresa il Real Madrid tenterà di portare aaltri trofei. InstagramDal punto di vista professionale non possiamo non sottolineare il successo di Ana, ...