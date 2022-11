Nuvoloso con deboli piogge | possibile neve in quota e nebbia in pianura

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ecco le previsioni di giovedì 10 novembre, a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo moltoo coperto su tutta la regione con precipitazionie diffuse nella notte in graduale esaurimento già nel corso della prima mattinata a partire da ovest;nevicate possibili sui settori Alpini e Prealpini oltre i 1.800/2.000 metri di. Dalla tarda mattinata ampie schiarite più estese lungo i rilievi, a partire dai settori occidentali in estensione rapida al resto della regione; possibili foschie o banchi diin serata sui settori di bassa. Temperature: Minime stazionarie comprese tra 10°C e 13°C, massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 14°C e 17°C. Venti:variabili in ...

