Penn Badgley parla di You | ecco cosa direbbe a Joe Goldberg

(Di mercoledì 9 novembre 2022)al protagonista della serie tv You, Joe Golderberg nella vita reale? L’attore statunitense, protagonista della controversa serie, lo svela e lascia tutti spiazzati. In un episodio del podcast Podcrush, che l’attore conduce insieme a Nava Kavelin e Sophie Ansari, l’ex Gossip Girl è stato straordinariamente indulgente verso il suo personaggio: lo osserverebbe e proverebbe ad amarlo, addirittura ad abbracciarlo e stringerlo a sé. Ma ammette di essere in una posizione privilegiata perché ha legame speciale con il personaggio. La quarta stagione di You verrà rilasciata su Netflix in due parti: la prima il 10 Febbraio 2023, l’altra il 10 Marzo.un’anteprima dell’intervento di, condiviso da EW.

...serial killer che nessuno vorrebbe avere e da tre stagioni di YOU (più una quarta in arrivo su Netflix in due parti il 10 febbraio e il 10 marzo) ha il volto dell'ex star di Gossip GirlSono circolate voci secondo cui molti attori, dadi You a Glenn Howerton di C'è sempre il Sole a Philadelphia fino a Tom Ellis di Lucifer , potrebbero essere in lizza per un ruolo nel ... YOU: Per Penn Badgley il suo Joe ha solo bisogno d'amore, "se lo incontrassi Lo abbraccerei" L'interprete di uno dei serial killer più spietati della tv ultimamente si è mostrato più indulgente verso il suo personaggio da cui, in passato, aveva preso fermamente le distanze.