Guai in casa per Meloni | il suo sindaco dice no al rigassificatore di Piombino

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Primi problemi per Giorgia. Che si trova ad affrontare una rivolta "interna" al suo partito. IldiFrancesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, continua infatti a dire no al programmatoche dovrebbe servire ad attenuare l'emergenza energetica in Italia. Come si legge sul Corriere della sera, Ferrari ha annunciato un ricorso al Tar che teoricamente potrebbe bloccare l'inizio ormai imminente dei lavori. «Ilin porto sarebbe una sciagura per la nostra economia», ribadisce. Non finisce qui. "Sull'Adriatico, alla foce del Po - svela il Corriere - è stata dissotterrata l'ascia di guerra politicamente fratricida. I sindaci di FdI e Lega sono contrari alle trivelle e contano sull'intercessione di deputati e senatori locali. Qui il problema è la ...