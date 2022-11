Fuga Napoli | nessun club in Europa meglio dei partenopei

... dedicando un pensierino su Twitter prima al, poi al Milan. Ecco le considerazioni sugli azzurri, sempre più inin vetta alla classifica: Meno positivo il giudizio sui rossoneri, fermati ...intra gioia e polemiche . Spalletti e i cambi decisivi per ilcapolista ., festa dei tifosi a metà per le polemiche .intra gioia e polemiche . Ma anon ...L’infermeria si svuota ma Vlahovic tiene Juve e Serbia con il fiato sospeso. L’attaccante è ancora alle prese con la recidiva di pubalgia che lo ha condizionato ...Napoli in fuga tra gioia e polemiche Spalletti e i cambi decisivi per il Napoli capolista Napoli, festa dei tifosi a metà per le polemiche Napoli in fuga tra gioia e polemiche Ma a Napoli non si ...