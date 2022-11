(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nel corso della trasmissione di Rai2 “TG2 Post“, andata in onda il 7 novembre 2022, il direttore de Il Messaggero si domanda come maiilnonunaONG cone perché avrebbero «ripreso tutte dopo il 25 settembre». Tale domanda veicola una sorta di teoria del complotto, smentita dal suo stesso giornale. Per chi ha fretta Il direttore de Il Messaggero da per certo che non siano arrivate delle navi ONG conil. Secondo i dati di ISPI, nel periodo di riferimento citato dal direttore cistati 54 interventi da parte delle ONG (55 ...

Nel corso della trasmissione di Rai2 ' TG2 Post ', andata in onda il 7 novembre 2022, il direttore de Il Messaggero si domanda come mai durante il Governo Draghi non sarebbe arrivata una nave ONG con migranti a bordo e perché avrebbero "ripreso tutte dopo il 25 settembre". Tale domanda veicola una sorta di teoria del complotto, ... Durante il Governo Draghi non sarebbe arrivata una nave ONG con migranti a bordo I casi documentati sono 55