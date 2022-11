Decisa stretta su controllo movida e sicurezza stradale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) – Riunione del comitato col prefetto Frattasi presente il sindaco Gualtieri – Deciso un sensibile aumento dei controlli su strada, con un maggiore impiego di vigili urbani; nuove dotazioni antialcol e antidroga. E poi ancora: autovelox sulle arterie più pericolose e rafforzamento dei dispostivi di pattugliamento sia in divisa che in borghese nelle aree più calde della. E’ il nuovo assetto messo a punto durante il Comitato per l’Ordine e laPubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi a cui ha partecipato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. Un impegno importante di Questura, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, per gestire al meglio lain città. Sia, con operazioni mirate a scoraggiare l’uso dell’auto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di ...