Amici 22 | Rudy Zerbi contro due allievi | Se non vi piace | non venite più in questa scuola

... Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano Megan, Todaro Samuele, Emanuel Lo Mattia Zenzola, Todaro Asia, Todaro Samuel, Emanuel Cantanti2022 Wax, Arisa Piccolo G ,Andre, ...Per loro due che ad22 hanno preso i voti più bassiha detto che ci sarà un serio provvedimento che inciderà sul loro percorso.Il prof di canto ha rimproverato duramente gli allievi di canto: per loro verifica immediata e nuovi provvedimenti discplinari Nel corso del daytime di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...