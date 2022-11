Ucraina | Casa Bianca e Cremlino hanno una linea aperta per evitare una catastrofe nucleare

la Repubblica

Guerra nucleare No: il Consigliere americano per la Sicurezza nazionale Mike Sullivan ha dichiarato che laBianca mantiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per evitare una catastrofe nucleare. "Lo abbiamo fatto quando è stato necessario per chiarire possibili malintesi e cercare di ridurre ...... i documenti top secret sequestrati nella sua residenza in Florida, sottratti dallaBianca ... L'esito del voto avrà un impatto su questioni chiave come sostegno all', crisi climatica e ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky alla vigilia di midterm: "Gli Usa continuino a sostenerci". Mosca: "Nessuna condizione preliminare a negoziati con Kiev" danneggiando la casa e gli edifici circostanti. Intanto, ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine, nelle ultime 24 ore, l'esercito ucraino ha respinto gli attacchi russi, ha colpito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...