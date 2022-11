Selvaggia Lucarelli contro il programma Le Iene e Matteo Viviani

(Di martedì 8 novembre 2022)commenta su Twitter il servizio de Leandato in onda sulla storia di Daniele, ragazzo di 24 anni, che si è suicidato nel settembre 2021 a seguito di un catfish di cui è stato vittima. Il creatore del profilo falso si chiamava Roberto Zaccaria: il 64enne ha impersonato per un anno il

C'è tanto livore, nel post che raccoglie lo sfogo dicontro Le Iene . Sullo sfondo, il caso di Daniele al quale martedì 1° novembre la redazione del format di Italia 1 ha dedicato un servizio. L'antefatto: il servizio su Daniele La ...Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione anche, che in un editoriale pubblicato su Domani.it non ha lesinato critiche alla trasmissione in onda ogni martedì sera su ...Le Iene nel mirino della popolare giornalista: "E' un programma socialmente pericoloso" Ha fatto molto discutere il caso legato a quel ragazzo che si è ...Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene. La giornalista nelle ultime ore si è scagliata contro il programma di Italia 1 definendolo ...