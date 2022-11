Pecoraro Scanio | “Cop27? Già fallita | la classe politica mondiale è un disastro Meloni risponde con scelte nemiche del clima”

(Di martedì 8 novembre 2022) “Il segretario generale dell’Onu ha detto che stiamo andando verso il suicidio collettivo del genere umano per l’incapacitàdi agire. E in effetti abbiamo unache è un“. A dirlo è stato l’ex ministro Alfonso, oggi presidente della Fondazione UniVerde, commentando l’apertura dei lavori della, in Egitto. “Si è aperta la conferenzasul– ha aggiunto – ma solo 24 Paesi su 193 hanno presentato la proposta per ridurre i gas serra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA NOTIZIA

