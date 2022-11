Grande Fratello Vip | Alberto De Pisis rivela | “A 25 anni ho avuto un tumore | ho visto i miei sogni andare in frantumi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022)Deè uno dei concorrenti più low profile di questa nuova edizione delVip ma durante la quindicesima puntata del reality di Canale 5, quella andata in onda lunedì 7 novembre, è stato protagonista di un momento molto toccante. Il giovane ha raccontato infatti della sua battaglia contro il cancro combattuta quando aveva 25e poi è stato raggiunto a sorpresa dalla mamma, che è entrata nella casa per incoraggiarlo a lanciarsi maggiormente nel gioco. “A 25houned ho dovuto fare le terapie. Hoin. Il mio primo approccio è stato a me non interessa, ma mi sono bastati pochi giorni per ...