Highlights e gol Juventus U23-Novara 2-1 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilcon glidiU23-2-1, match valido per la dodicesima giornata della. Rafia apre il match dopo sette minuti dal fischio d’inizio. Al 53’ Marginean pareggia i conti, ma tre minuti dopo Barrenechea firma il 2-1 regalando la vittoria ai suoi, che salgono a quota 16 punti in classifica. Di seguito gli. SportFace.

Per il derby Mourinho punta su Zaniolo, che torna dall'inizio insieme a Pellegrini alle spalle di Abraham. Sarri risponde con il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. La ...Gara molto intensa a Pordenone tra Pordenone e Lecco che termina con una vittoria casalinga per 5 - 0 nella gara di Serie C . Match che racconta tanto in termini di spettacolo ed occasioni da, con ben 5 marcature, che portano le firme di Pinato, doppio Dubickas, Candellone ed Ajeti. Ecco le immagini del match.Il derby di Roma va ai biancocelesti: basta il gol di Felipe Anderson per l’1-0 finale Nella sfida delle 18 di questa domenica di Serie A la Lazio trova la vittoria nella stracittadina… Leggi ...Roma - Lazio highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I biancocelesti si impongono per 0-1 grazie alla firma di Anderson ...